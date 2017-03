Đột kích 'đại bản doanh' trùm ma túy sử dụng súng, mã tấu

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát ma túy - C47 (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 và Công an TP Hội An triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn do một số đối tượng giang hồ cộm cán cầm đầu.



Những người cầm đầu đường dây ma túy cùng tang vật súng, đạn...

Trước đó, qua trinh sát phát hiện đường dây đưa ma túy từ Hà Nội và Đà Nẵng vào TP Hội An, xã đảo Tân Hiệp cùng một số khu vực khác của tỉnh Quảng Nam để tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Phạm Minh Ngọc (ngụ phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau một thời gian theo dõi, vào đêm 18-3, cơ quan chức năng đã bất ngờ đột kích vào "bản doanh" của Ngọc trên đường Tôn Đức Thắng (phường Tân An, TP Hội An). Lực lượng công an đã bắt Ngọc cùng với đàn em là Triệu Văn Phong (trú xã Nam Hòa, huyện Nam Trực, Nam Định) và Ngô Thiên Ân (trú xã Tân Hiệp, TP Hội An).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 11 gói ma túy đá, một khẩu súng ngắn, năm viên đạn cùng một súng bắn điện và các hung khí khác như mã tấu, trường thương, gậy ba trắc... Theo khai nhận bước đầu, Ngọc cùng với đàn em là con nghiện ma túy nặng. Để có tiền chơi ma túy và tiêu xài, Ngọc lập đường dây mua bán ma túy. Số vũ khí bị phát hiện thu giữ, Ngọc khai nhận dùng để đối phó với lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.



Chiều cùng ngày, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chúc mừng lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, góp phần quan trọng vào việc kiềm chế tội phạm về ma túy và các loại tội phạm khác.