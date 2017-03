Đột kích một điểm nóng phức tạp của người gốc Phi

Đêm 28-12, hàng trăm cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ... thực hiện cuộc bố ráp chung cư Khang Gia (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) và khu vực xung quanh, giữ hàng chục người gốc Phi, chủ yếu là người Nigeria lưu trú, có dấu hiệu làm ăn bất minh.

Cuộc bố ráp do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an TP.HCM, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72) phối hợp Công an quận Gò Vấp thực hiện.

Khi thấy cảnh sát, hàng trăm nam thanh niên gốc châu Phi bỏ chạy tán loạn. Một số người vùng vẫy chống trả, cảnh sát phải sử dụng súng điện để khống chế.

Đến 23 giờ cùng ngày, công an đã hoàn tất kiểm tra, đưa 52 người cùng 40 xe máy về trụ sở. Sau đó công an đã tạm giữ 21 người vì không xuất trình được giấy tờ tùy thân, hộ chiếu.



Hơn 20 thanh niên gốc Phi đang bị tạm giữ vì hết thời hạn thị thực. Ảnh: H.TUYẾT

Chiều 29-12, Thượng tá Phạm Ngọc Tiến - Phó Trưởng phòng PA72 cho hay qua kiểm tra, những người đang bị tạm giữ đã hết hạn thị thực nhiều năm nay. Có người đến Việt Nam bằng đường du lịch, hết hạn lưu trú nhưng không quay về nước, thậm chí có người lưu trú “chui” tại TP.HCM đến 8-9 năm.

Họ đến khu vực chung cư Khang Gia thuê căn hộ hoặc thuê những căn nhà xung quanh để buôn bán, làm ăn. Một số người gốc Phi lưu trú tại khu vực này có dấu hiệu không công ăn việc làm, nghi vấn tham gia vào các băng nhóm tội phạm…

PA72 cho biết trong vòng bảy ngày sẽ phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp hoàn tất thủ tục, điều tra các dấu hiệu vi phạm của 21 người đang bị tạm giữ. Sau khi xác định người nào không vi phạm pháp luật sẽ yêu cầu họ về nước hoặc trục xuất. Còn ai vi phạm pháp luật sẽ điều tra để xử lý.

Theo người dân quanh khu vực, chung cư Khang Gia là một trong những điểm nóng tập trung đông người gốc Phi lưu trú, làm mất trật tự khoảng bốn tháng nay.

Ông Trần Xuân Công (52 tuổi, ở phường 14) cho hay những thanh niên gốc Phi hay nhậu nhẹt, la lối, đi về không giờ giấc. “Họ ở đây nhiều lắm, khu này như cái ổ, phòng trọ, khách sạn phức tạp. Từ hồi các thanh niên đó về gây ra nhiều cái phản cảm về cách ăn mặc cũng như cư xử. Có cô gái tới mua hàng, nó cầm tay kéo váy khiến cô gái hốt hoảng la hét. Người thân cô ấy tới tìm, may mà không gặp thằng đó” - ông nói.

Cũng theo ông Công, ở đây có chuyện một phòng 2-3 phụ nữ ở cùng Tây đen. “Có đêm hơn chục người, cả nam lẫn nữ ở cùng một phòng, chẳng biết chúng làm trò gì trong đó. 1-2 giờ sáng còn chạy xe rầm rầm, mũ bảo hiểm không đội” - ông Công ngao ngán kể.

Ông Thái Quang Trọng, một người dân bán hàng cạnh chung cư Khang Gia, cho biết: “Ở đây có nhiều cuộc nhậu tập trung mấy anh gốc Phi và nhiều phụ nữ Việt Nam, cả già lẫn trẻ. Những phụ nữ này bao nhậu, cho tiền, ngồi nhậu với nhau thâu đêm. Đàn bà mà hút thuốc, uống bia, nói chuyện ầm ầm…”.

Theo PA72, chung cư Khang Gia là một trong các địa điểm tập trung nhiều người gốc Phi. Các quận vùng ven như quận Tân Phú, quận 12, huyện Hóc Môn cũng là những địa bàn có đông người gốc Phi sinh sống làm ăn. Hoạt động kiểm tra đêm 28-12 là một trong những kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an TP.HCM trong dịp cao điểm tết năm 2016.