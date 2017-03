Đột kích ổ massage trụy lạc bậc nhất Cần Thơ

Nữ nhân viên massage đang đợi đến lượt “phục vụ” khách.

Lúc 22h20’, ngày 1/2, các trinh sát Đội phòng chống TNXH-Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ, đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại cơ sở massage Thanh Vũ 2 (địa chỉ 178/51, khu chung cư 178, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Hai gái bán dâm bị bắt quả tang là Nguyễn Thị Kim T. (22 tuổi, ngụ Phụng Hiệp, Hậu Giang) và Nguyễn Cẩm N. (20 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo Đức Văn

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, nhiều nam giới trong khu vực rỉ tai nhau về một cơ sở massage “phục vụ tới bến, từ A-Z” trên địa bàn TP Cần Thơ.Qua nắm tình hình, trinh sát Phòng PC45 xác định được đó chính là cơ sở massage Thanh Vũ 2…Sau khi bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ngay tại phòng massage 102 và 103, lực lượng Công an còn phát hiện 4 nhân viên nữ đang chờ đến lượt “phục vụ” khách.Làm việc với cơ quan chức năng, 2 quản lý của cơ sở Thanh Vũ 2 là Nguyễn Hoàng Duy (23 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) và Bùi Thanh Kiều (18 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) thừa nhận đã “bật đèn xanh” cho tất cả nữ nhân viên massage bán dâm ngay tại phòng massage.Theo đó, sau khi khách vào mua vé massage (70.000đ/vé), Duy, Kiều dẫn khách lên phòng rồi gọi nữ nhân viên đến massage cho khách. Được khoảng 15 phút, những nữ nhân viên này bắt đầu gạ gẫm khách… “đi tới bến”.Nếu khách đồng ý, nhân viên massage xuống báo cho Duy, Kiều để ghi sổ và lấy bao cao su mang lên hành lạc.Mỗi lần bán dâm cho khách được từ 500.000 – 600.000 đồng, trong đó, Duy và Kiều được hưởng 30%, còn gái bán dâm hưởng 70%.Được biết, 6 nhân viên (trong đó có 2 người bán dâm) được cơ sở massage Thanh Vũ 2 nuôi ăn, ở ngay tại chỗ để phục vụ khách làng chơi.Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Duy và Bùi Thanh Kiều về hành vi “Chứa chấp mại dâm”; đồng thời điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác.