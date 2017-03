Đột kích ổ thuốc lá lậu ở Hóc Môn

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn mở rộng điều tra về một điểm tập kết thuốc lá lậu trên địa bàn huyện này. Tụ điểm vừa bị PC46 khám phá đã hé lộ đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về tập kết tại TP.HCM.

Qua một thời gian theo dõi, khoảng 15 giờ chiều 3-9, trinh sát bám theo Dương Minh Hoàng (tự Út Niễm, 38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) khi Hoàng vừa nhận hàng chục bao tải thuốc lá từ ngôi nhà 57/6 Bà Điểm 12 (ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) rồi đưa lên xe ô tô tải biển số 54Y-8982. Hoàng xuống hàng ở một địa điểm trên quốc lộ 1A, quay xe về ngôi nhà 57/6 tiếp tục bốc dỡ thuốc lá thì trinh sát đón lõng. Khi Lâm Văn Xuân (46 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) vừa nhận hàng lậu từ Hoàng chuyển lên xe tải biển số 54T-6315 thì cơ quan công an ập đến bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 9.600 gói thuốc lá Jet, Hero trên xe.

Căn nhà 57/6 nơi tập kết thuốc lá lậu và những nghi can vận chuyển thuốc lá lậu bị cơ quan công an tạm giữ. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Cùng lúc tại ngôi nhà 57/6, Hoàng đang bốc tiếp những kiện thuốc lá lên xe tải thì công an ập vào, thu giữ trên xe 15.800 gói thuốc lá lậu. Tiếp tục khám xét trong ngôi nhà, công an thu giữ 2.000 gói thuốc lá lậu đóng trong bao đang giấu ở nhà bếp. Ngoài Hoàng, Xuân, công an tạm giữ hình sự thêm Võ Quang Châu và Đặng Thanh Quốc (cùng quê Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, căn nhà 57/6 là một trong những điểm tập kết hàng của đường dây thuốc lá lậu do vợ chồng Th. (đang xác minh lai lịch) cầm đầu. Đường dây này chuyển thuốc lá Jet, Hero, Caraven… từ Campuchia qua đường tiểu ngạch đến huyện Đức Hòa (Long An). Từ đây đội quân “nài” sẽ chuyển tiếp bằng xe máy về TP.HCM để chuyển đi tiêu thụ các tỉnh, thành, chủ yếu là miền Tây.

HOÀNG TUYẾT