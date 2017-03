Đột kích sới gà, bắt 70 nghi can

Thông tin từ Công an huyện Ninh Giang, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đang phân loại, điều tra làm rõ vụ việc hàng chục nghi can tổ chức đá gà chọi ăn tiền vừa bị triệt phá vào trưa 17-7.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 17-7, lực lượng Công an huyện Ninh Giang ập vào một sới gà lớn ăn tiền tại nhà ông Vũ Văn Thanh (sinh năm 1959, trú tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bắt quả tang gần 70 nghi can đang đá gà ăn tiền. Tại sới bạc, lực lượng công an thu giữ hai cặp gà chọi, tiền cùng nhiều tang vật khác.

Thời điểm các cán bộ công an ập vào sới gà trên, nhiều nghi can đã ném tiền xuống ao, bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 34 nghi can, đang tạm giữ 40 xe các loại và trên 10 triệu đồng thu được.

Đại diện Công an huyện Ninh Giang cho biết đang tiếp tục phân loại, điều tra làm rõ các nghi can tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà trên.

Một số người dân sống quanh nhà ông Thanh cho biết sới gà này hoạt động được mấy tháng nay chủ yếu vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh trật tự trong khu vực.