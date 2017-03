Đột kích sòng bạc chuyên núp trong biệt thự

Trước đó, hơn 18 giờ ngày 5-11, trinh sát PC45 phối hợp Công an TP Vũng Tàu đột kích căn biệt thự 4 Phan Đình Phùng (TP Vũng Tàu). Tại đây, công an bắt quả tang 36 người đang đánh bạc theo hình thức xóc đĩa. Công an thu tang vật tại chỗ gồm dụng cụ đánh bạc cùng 198 triệu đồng. khám xét các con bạc, công an thu giữ thêm hơn 100 triệu đồng cùng 13 xe máy.

Bước đầu Lực thừa nhận là người đứng ra thuê căn biệt thự trên với giá 6 triệu đồng/ngày. Lực gọi điện thoại thông báo cho các con bạc biết địa điểm để đến chơi. Lực thuê Linh phục vụ ăn uống cho các con bạc. Lan có nhiệm vụ xóc đĩa, còn Toán canh cửa và giữ xe. Trước đó, Lực cũng thường thuê các căn biệt thự trên địa bàn TP Vũng Tàu để làm nơi tổ chức đánh bạc.





Phạm Văn Lực, chuyên thuê biệt thự mở sòng bạc. Ảnh: TK

Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá cá lia thia, tạm giữ 15 người liên quan để sàng lọc làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 6-11, qua theo dõi, Công an huyện Châu Thành A ập vào khu vườn ở ấp Long An, thị trấn Cái Tắc bắt quả tang 15 người đá cá lia thia ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 59 con cá lia thia, trên 22 triệu đồng tiền mặt, hai cân điện tử, 14 mô tô...

Các đối tượng khai nhận mỗi tuần tổ chức đá cá vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Sáu, quy tụ con bạc địa phương sát phạt mỗi độ 150.000-400.000 đồng.