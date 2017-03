Đột kích sòng bạc có 15 quý bà

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23-9, các trinh sát bất ngờ ập vào nhà phát hiện và bắt quả tang hàng chục người đang chơi lắc tài xỉu. Tại hiện trường, trinh sát bắt giữ 26 người, trong đó có 15 nữ, đồng thời thu giữ tang vật gồm 62 triệu đồng, nhiều ĐTDĐ.





Theo lời khai ban đầu, sòng bạc do Nguyễn Công Hiếu (tức “Bớp”, SN 1987, ngụ quận 10) đứng ra tổ chức. Hiếu thuê Phạm Văn Trường (SN 1962, ngụ quận Phú Nhuận) giữ nhiệm vụ lắc xí ngầu. Mỗi ván, ăn thua từ 2-3 triệu đồng.



Hiếu khai để tránh sự theo dõi của công an, sòng bạc thường xuyên thay đổi địa điểm từ quận 8 sang quận 11, quận 10, từ nhiều tháng nay.



Hiện công an đang tiếp tục được điều tra mở rộng điều tra.