Đột kích sòng bạc vùng ven, tạm giữ 23 người

Chiều 19/10, công an TP HCM bất ngờ ập vào căn nhà trên đường 460, ấp Thạch An, xã Trung An, Huyện Củ Chi phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu. Công an tạm giữ 23 người có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, sòng bạc do Nguyễn Thanh An (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đứng ra tổ chức. Chủ sòng Nguyễn Thành An tại cơ quan công an. Tang vật thư giữ tại hiện trường gồm nhiều bộ bài tây, một bộ hột xí ngầu, hơn 50 triệu đồng, 7.000 Won Hàn Quốc, nhiều điện thoại và xe của các con bạc... Sòng bạc được tổ chức cách đây một tháng, hàng ngày hoạt động từ trưa cho đến tối. An giao cho Nguyễn Thanh Phong (37 tuổi), Lê Văn Nhỏ (40 tuổi, cùng ngụ Củ Chi) đứng ra lôi kéo các con bạc đến tham gia. Tang vật thu giữ tại sòng bạc. Các tay chơi sát phạt với nhau bằng hình thức lắc tài xỉu, mỗi ván ăn thua lên đến cả chục triệu đồng. Cứ một giờ chơi, An thu xâu mỗi tụ cái 10% tiền thắng cược, hoặc nếu thua cũng phải nộp 500.000 đồng. Nhằm tránh công an, An thường xuyên thay đổi chỗ lập sòng ở 4 địa điểm khác nhau. Ngoài tiền chia cho Phong, Nhỏ, mỗi ngày chủ sòng thu lợi bất chính khoảng 4 triệu đồng. Vụ việc do đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) kết hợp với công an huyện Củ Chi khám phá. Theo Quốc Thắng (VNE)