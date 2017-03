Đốt nhà chủ tàu cá vì bị chia ít tiền đi biển

Trước đó, do có mâu thuẫn với ông Nguyễn Chí Thanh (chủ thuyền đánh cá ở thị trấn Thuận An), sau khi uống rượu về, Vin mua 5 lít xăng đi đốt nhà ông Thanh. Vin chạy thẳng vào phòng khách nhà ông Thanh, đổ xăng tràn ra giữa sàn nhà rồi châm lửa đốt. Do lửa bùng phát mạnh nên cháy lan vào người Vin. Lập tức, Vin chạy xuống phá Tam Giang (cách nhà ông Thanh khoảng 30 m) dập lửa, sau đó được vợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Vin khai nhận đi đánh cá cho ông Thanh đã nhiều năm nay. Mỗi lần chia tiền đi biển, ông Thanh luôn ép Vin, chia ít tiền khiến Vin bức xúc gây án.

VIẾT LONG