Đốt nhà, đâm chết công an xã

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Văn Chìu - Chủ tịch HĐND xã Khánh Thượng (Ba Vì - Hà Nội) cho biết tối 19-12 Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Ba Vì và Công an xã Khánh Thượng đã bắt giữ được đối tượng Hà Văn Toàn (20 tuổi, trú tại địa phương) - nghi can ra tay sát hại một công an viên vào cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 19-12, Hà Văn Toàn uống rượu say rồi châm lửa đốt nhà, đuổi đánh người thân. Nhận được tin báo của người dân, ông Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, Công an viên xã Khánh Thượng) đã đến can ngăn.

Tuy nhiên, khi thấy công an xã đến, Toàn không những không tuân theo yêu cầu của lực lượng chức năng mà còn manh động chống đối, cầm dao nhọn đâm trúng ngực ông Hải rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, ông Hải đã tử vong sau đó.

Ngay lập tức, công an địa phương đã báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và Công an huyện Ba Vì tiến hành bao vây, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Hà Văn Toàn.

Toàn hiện đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Ba Vì. Điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên đốt nhà, xô xát với người thân, bị lực lượng chức năng ngăn cản nên đã vung dao đâm chết ông Hải.