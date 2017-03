Đốt nhà, giết người yêu vì bị chia tay

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Đình Nam (31 tuổi, quê Nam Định) về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo kết luận điều tra, Nam và chị Đặng Thị Tuyết Trinh từng quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2012 đến 2014. Do không hợp nhau nên Trinh chia tay Nam, sau đó Nam nhiều lần tìm bạn gái cũ để đòi một số nữ trang. Vì không muốn dính dáng nên Trinh nhờ chị gái đem trả lại nữ trang nhưng Nam không chịu nhận. Mang tâm lý hằn học, Nam từng gọi điện thoại đe dọa sẽ giết Trinh. Do đó Trinh đã đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh trình báo. Tuy nhiên, khi công an phường yêu cầu Nam đến làm việc thì Trinh làm đơn bãi nại nên Nam không bị xử lý.

Nam chạy trốn lên nóc nhà và bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CTV

Sáng sớm 2-6-2014, Nam mang theo ba lô bên trong dấu can xăng 5 lít, phục trước nhà trọ Trinh ở đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp). Khi Trinh đẩy xe máy ra để đi làm, Nam chạy đến xô Trinh vào trong phòng, lấy can xăng tạt vào người chị Trinh, đồng thời đổ xuống nền nhà. Tiếp đó Nam châm lửa khiến chị Trinh bị bỏng và nhà trọ bùng cháy. Đang ngủ, anh Tùng và chị Liên (anh rể và chị ruột Trinh) tỉnh giấc kéo Trinh ra sau nhà dập lửa. Nam bèn đuổi theo lấy dao đâm thêm nhiều nhát vào người Trinh.

Anh Tùng tìm bình chữa cháy định dập lửa thì Nam ngăn cản, dùng dao đâm vào người anh khiến anh phải chống trả rồi bỏ chạy thoát thân.

Sau khi gây án, thấy Trinh nằm gục và lửa bùng cháy xung quanh, Nam liền leo lên nóc nhà tìm đường tẩu thoát. Còn anh Tùng kịp thời cứu được Trinh, đưa vợ đang mang thai cùng em gái thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân một mặt báo công an địa phương, một mặt hợp sức truy bắt đối tượng gây án. Qua giằng co quyết liệt trên mái nhà, cuối cùng người dân cùng Công an phường 13, quận Gò Vấp đã bắt giữ được Nam. Công an thu giữ được nhiều vật chứng trong đó có con dao mà Nam gây án.

Qua quá trình điều trị các vết thương và vết bỏng trên khắp cơ thể do bị Nam đốt, tỉ lệ thương tích của chị Trinh được giám định là 54%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và di chứng tinh thần đối với nạn nhân.

Được biết, từ năm 16 tuổi Nam vào TP.HCM làm nghề cơ khí, tạm trú nhiều nơi trước khi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Nam có một số lời khai nhằm làm giảm tội của mình. Nam khai lúc gặp Trinh, do xô xát nên xăng trong ba lô đổ ra, bén vào tàn thuốc mà Nam quăng xuống đất khiến bùng phát cháy. Tuy nhiên, trước lời khai của những người có liên quan, hồ sơ chứng cứ trong vụ án, cơ quan điều tra đủ cơ sở đề nghị truy tố Nam về tội giết người, hủy hoại tài sản vì việc đốt nhà đã gây cháy hai căn nhà và nhiều xe máy.