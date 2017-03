Đốt nhà hàng xóm để trả thù

Ông Có cố mở cửa thoát ra nhưng cửa đã bị cột chặt bằng dây kẽm gai từ bên ngoài. Lập tức, ông Có lấy mền trùm xe gắn máy rồi cùng con trai dập lửa. Còn bà Kiều (vợ ông Có) tìm cách cứu cháu Lê Nguyễn Nhật Duy (ba tuổi) đang ngủ và ôm gấu bông bị lửa cháy lan. Duy bị bỏng toàn thân, còn bà Kiều bị bỏng chân trong lúc cứu cháu.

Mặc dù gia đình ông Có kêu cứu nhưng hàng xóm không đến kịp thời. Chỉ khi ông Có đập cửa kiếng chui ra ngoài, gọi điện thoại cho công an phường đến giải cứu thì bà Kiều và cháu Duy mới được đưa đi cấp cứu.

Hiện cháu Duy đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 15-4, Tăng Lâm Dũng (45 tuổi, trú trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã ra tự thú tại Công an quận Bình Thạnh về hành vi phóng hỏa đốt căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Có (169/72/111D/11 Ngô Tất Tố). Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ đối tượng này nhằm điều tra làm rõ. Bước đầu đối tượng Dũng (ở cạnh căn nhà bị phóng hỏa) khai nhận do trước đây có mâu thuẫn, xích mích dẫn đến đánh nhau với gia đình ông Có nên đêm 14-4, tên Dũng đã dùng dầu châm lửa đốt nhà ông nhằm mục đích trả thù.