Đốt nhà mình cháy luôn nhà cha mẹ

Trong lúc cầm quẹt bật lửa đốt nhà, Tuấn cầm con dao trên tay nên không ai dám vào tham gia cứu chữa.



Khi đám cháy bốc lên cao, hàng trăm người cầm thùng, xô, cây để đến hỗ trợ dập đám cháy nhưng đều không dám vào do tên Tuấn quá manh động.



Lúc lửa cháy hết nhà y lan sang căn nhà thứ hai của cha mẹ, để đe dọa mọi người, Tuấn cầm dao chặt đứt đầu hai con gà nòi và tuyên bố ai vào sẽ chặt như đầu gà.



Khi lực lượng công an, dân phòng vây kín và tổ chức “dụ” tên Tuấn ra ngoài, khống chế tước con dao thì mọi người mới dám vào dập lửa. Tuy nhiên, lúc này lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà cùng tài sản.



Theo công an địa phương, tên Tuấn có biểu hiện tâm thần nhẹ nhưng không có kết luận chính thức của bệnh viện.



Công an huyện bắt giữ Tuấn để điều tra làm rõ việc.



Theo H.Minh (NLĐO)