Đốt nhà mình để… trút giận

Chiều 1/11, Công an xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) xác nhận đang tiến hành thu thập chứng cứ tài liệu liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Phạm Văn Bình, 44 tuổi, trú ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam.

Tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 31/10, một số người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ phía căn nhà ông Bình, nên gọi nhau lao tới cứu chữa. Dù không xảy ra thiệt hại về người, nhưng gần nửa căn nhà cùng một số vật dụng trong gia đình đã bị thiêu rụi.

Tưởng đó là một vụ hỏa hoạn do sơ suất khi sử dụng lửa, nào ngờ khi Công an xã Xuân Sơn Nam đến hiện trường điều tra nguyên nhân mới biết, do giận người thân trong gia đình mình, nên ông Bình đã mua xăng tự đốt nhà mình.





Theo P.V.L (CAND)