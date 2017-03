Đốt nhang trên mộ chó gây khó công an

Theo đó, vào rạng sáng 1-12-2015, người dân phường 6 đi tập thể thao phát hiện bên vệ đường có một mô đất nhỏ như ngôi mộ. Trên mô đất có cắm nhiều cây nhang đã cháy hết chỉ còn chân nhang. Nhiều người bàn tán và đoán già đoán non rằng dưới mộ là một thi thể trẻ sơ sinh nên báo Công an phường 6, TP Cà Mau.

Khi công an đến cũng thấy rất khả nghi nên báo cấp trên và nhờ hội chữ thập đỏ chuẩn bị hàng để khi cơ quan chức năng bốc mộ lên rồi tẩm niệm lại cho vệ sinh.

Tuy nhiên, khi khai quật “ngôi mộ” thì dưới đó là xác một con chó đang phân hủy.

Một lãnh đạo Công an TP Cà Mau cho biết đó là một sự cố hi hữu của công an phường đã bị đề nghị rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, người dân địa phương lại cho rằng đó là sự sốt sắng cần thiết khi nhận tin báo của dân vì tất nhiên nghề nào cũng có sự cố.