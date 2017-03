Đột nhập “động quỷ” nơi cô bé 14 tuổi bị mẹ bán

Cô bé Nguyễn Thị H. (14 tuổi) may mắn được công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và công an huyên Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp giải thoát khỏi quán cà phê Tình cờ của bà Nguyễn Thị Lương, thuộc xã Cẩm Minh - huyện Cẩm Xuyên.

Tuy nhiên, sau sự việc này dư luận đang đặt câu hỏi: liệu quán cà phê Tình cờ có phải là một quán mại dâm trá hình hay không, trách nhiệm của bà Lương trong chuyện này ra sao, hướng giải quyết của cơ quan chức năng… Để giải đáp một phần băn khoăn của dư luận, nhóm PV VietNamNet dưới sự giúp đỡ của một người bạn thân tên T đã quyết tâm đột nhập vào quán cà phê Tình cờ để tìm hiểu thực hư vấn đề. Đột nhập "động quỷ" Trước đó chúng tôi dự đoán, sau chuyện công an giải thoát cho cháu H nếu có hoạt động thì quán Tình cờ cũng sẽ kín đáo hơn trước, nhưng khi đến nơi tận mắt chứng kiến những gì diễn ra nơi đây mới biết mình đã lầm... Khi còn cách quán chừng hơn 100m thì đã có 2 cô gái trẻ măng, son phấn lòe loẹt, mặc quần áo ngắn củn cỡn, mùi nước hoa nồng nặc chạy xổ ra ôm vai bá cổ lấy mấy anh em chúng tôi: “Các anh vào đây với chúng em, quán Tình cờ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các anh”. Và không để chúng tôi kịp phản ứng hai cô gái đã kéo tuột cả người và xe vào thẳng trong quán. Lấy lại bình tĩnh T hỏi: “Bà chủ đâu em?”. Chưa dứt câu, một người đàn bà khoảng tầm 50 tuổi, dáng người thấp, béo phốt phát lừ đừ tiến ra đon đả hỏi: "Hai chú uống cà phê trước không để chị pha cho?". Chúng tôi gật đầu, một trong hai cô gái nói khẽ:” Đây là bà chủ quán, tên Lương”. Trong khi chờ cô gái tên Phương sang quán bên cạnh mua cà phê về pha, T tranh thủ bắt chuyện:”Tình hình ở đây có ổn không bà chủ? Nghe nói đợt này công an nó làm căng lắm”. Bà Lương xua tay:”Các chú cứ yên tâm đi, đều là người quen cả, hơn nữa muốn vào thì phải qua 3 lần cửa mới tới nơi, sau nhà lại có lối thoát riêng. Mà khu vực này quán nào chẳng có gái, công an muốn dẹp cũng chịu. Nếu làm căng ở Cẩm Xuyên thì chúng dạt sang Kỳ Anh, khi nào yên thì nó sẽ quay trở lại. Đừng sợ!”. - Thế trong quán hiện còn bao nhiêu cô nữa? - Ba em - bà Lương đáp. - Giá cả thế nào? - Nếu tàu nhanh thì chú cứ thoả thuận với các em. Nếu trước 12 giờ đêm thì 300 trăm nghìn còn sau đó thì 200 trăm nghìn. - Tại sao lại có hai cái giá đó bà chủ? - Trước 12 giờ đêm quán nhiều khách hơn nên giá nó phải đắt hơn. Cuộc nói chuyện của T và bà Lương phải tạm dừng khi một thanh niên vào quán tìm “hàng” , trước khi kéo nhau vào gian phòng lờ mờ tối ở phía sau nhà, chúng tôi còn nghe rõ giọng của cô gái tên Phương:”Giá 70.000 đồng một chuyến. Không đắt đâu thử rồi sẽ biết”. Tuy bà Lương không trực tiếp ra giá và lấy tiền từ khách nhưng sau khi thanh niên đó còn chưa kịp rời quán, cô gái đã phải đưa toàn bộ số tiền đó nạp cho bà chủ. Cô gái tên Ngọc sau những phút nhiệt tình chào khách, thấy chúng tôi không mấy mặn mà nên đã lẳng lặng bỏ đi ra trước quán ngồi bắt khách. Định tiếp tục quay sang bắt chuyện thì bỗng nghe tiếng hò hét ầm ầm ở quán sát ngay bên cạnh, bà Lương nói nhanh:”Ra mà xem có đánh nhau”. Theo chân bà Lương ra trước quán, chúng tôi được chứng kiến một trận hỗn chiến giữa một bên là mấy tay lái xe đường dài với rất nhiều người thanh niên địa phương. 3 lái xe có phần yếu thế lên phóng lên xe ô tô nổ máy bỏ chạy, cánh thanh niên tay cầm gậy nhảy lên xe máy đuổi theo. Bà chủ quán rút vội điện thoại gọi:” Đuổi kịp thì chỉ đánh cảnh cáo thôi, đừng làm lớn chuyện”. Bà Lương quay sang giải thích:”May mà có lực lượng này không thì nguy với mấy tên lái xe”. Lúc này nhìn vào trong chúng tôi mới chột dạ, quán Tình Cờ ngoài 3 nữ tiếp viên còn có thêm 3 người đàn ông có khuôn mặt lạnh tanh luôn túc trực trong quán. Toan hỏi vài câu nhưng bà Lương nháy mắt ra hiệu nên thôi. Mại dâm trá hình Nhìn nội dung và hình thức tấm biển treo trước quán “Quán cà phê Tình Cờ” ít ai nghĩ rằng đây lại là một động mại dâm có tiếng ở xã Cẩm Minh này, nhưng vào phía trong và sau quán thì điều này được thể hiện một cách bài bản, công khai. Trong quán gian ngoài cùng khá nhỏ chỉ bày lèo tèo vài chiếc bàn con cho khách ngồi ống nước, gian thứ hai khá rộng, kê một chiếc gường cho mấy tên bảo kê nằm nhưng lúc nào cũng đóng kín mít bởi ba chiếc cửa sắt chắc nịch. Với ý định muốn mục sở thị cho được "khu nhà phía sau", tôi đã cùng với cô gái tên Lan ra sau. Sau mấy lần lên xuống cầu thang, đập vào mắt chúng tôi là 1 dãy nhà hầm phía sau quán với khoảng 5 phòng, diện tích mỗi phòng chỉ đủ cho hai người nằm được. Dưới sàn được trải mấy tấm chiếu rất tạm bợ, bao cao su vứt lung tung trong phòng. Mùi hôi thối từ mấy nhà vệ sinh nằm sát bên bốc lên nồng nặc rất khó chịu. Chỉ tay vào vào dãy hàng rào thấp lè tè sau quán, Lan trấn an tôi:” Đây là chổ thoát hiểm khi thấy động, anh đừng có lo!”. Khi tôi hỏi thăm cô gái đi cùng thì cô có kể: "Em là Lan, người Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) vào đã lâu rồi. Người đàn ông mặc áo trắng ngoài kia đưa em vào, tiền thì bà chủ trả theo tháng nhưng mà cũng thất thường lắm". Sau này tìm hiểu chúng tôi được biết, người đàn ông mặc áo trắng tên Ngọc, chuyên làm nghề chăn dắt gái cho quán Tình Cờ. Rời quán Tình Cờ với cái hẹn sau 12 giờ đêm sẽ quay lại, chúng tôi nhận được cái nhìn rất lạ lẫm của bà Lương và mấy người trong quán. Chúng tôi đã truy quét nhưng không được?! Sau khi đã chứng kiến và thu thập được khá nhiều bằng chứng để khẳng định quán cà phê Tình Cờ thực chất là một quán mại dâm trá hình và bà Nguyễn Thị Lương là một tú bà thứ thật, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Phan Thành Giáp - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên về vấn đề này. - Thưa ông, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhận được đơn của cháu H tố cáo bà Lương và quán cà phê trá hình có hoạt động mua bán dâm chưa ? - Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của cháu và đang tiến hành xác minh, chứ chỉ dựa vào lời của cháu kể thì chưa đủ bằng chứng để kết luận quán bà Lương có hoạt động tổ chức mua bán dâm. - Khi Công an Nghi Lộc vào để cứu thoát cháu bé, phía công an huyện Cẩm Xuyên đã có những phối hợp như thế nào? - Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành giúp đỡ để đưa cháu bé về, sau đó có dẫn bà Lương về trụ sở để lấy lời khai. Theo lời bà Lương thì những lời của cháu H là không đúng sự thực. Đúng là có việc mẹ cháu đưa cháu vào nhưng chỉ là xin cho nó bán cà phê mà thôi, hoàn toàn không có việc ép H bán dâm cũng như không có việc tổ chức mua bán dâm trong quán. - Hiện đang có rất nhiều quán hàng nằm trên Quốc lộ 1A thuộc đại bàn xã Cẩm Minh có hoạt động mua bán dâm, ông nghĩ sao về vấn đề này? - Chúng tôi đã tiến hành nhiều đợt truy quét và bắt buộc họ ký cam kết là không tái phạm nữa, nhưng cũng không thể hết được. Hiện có khoảng 6 quán đang có biểu hiện của hoạt động mua bán dâm và tất cả số đó đã nằm trong hồ sơ của công an huyện. - Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì con số đó khác xa với thực tế, ông nghĩ sao?. - Cũng có thể là như thế. - Về trường hợp quán cà phê Tình Cờ của bà Lương thì thế nào, thưa ông ? - Lương là đối tượng đi lên từ nghề bán dâm, quán này sau đợt truy quét vào 6/2004, đã tự động thôi không hoạt động nữa. Nhưng sau này cũng nằm trong diện các quán có biểu hiện hoạt động mua bán dâm. - Chúng tôi đã có cuộc đột nhập vào quán này và nắm được một số bằng chứng đủ để kết luận bà Lương có tổ chức hoạt động mại dâm, ông nghĩ sao? - Những bằng chứng đó cũng không thể bắt bà ta tội hoạt động mại dâm được. Cần phải có đủ các chứng cứ cần thiết như: bắt được quả tang đang mua bán dâm, có cả người mua cũng như người bán dâm, chủ quán phải là người kiếm được lợi nhuận từ việc đó. Thế nên đây là việc rất khó khăn và cần phải có thời gian và lập phương án tác chiến lâu dài. Tôi cũng rất đau đầu về việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công an huyện Nghi Lộc để điều tra thêm. Bà Lương và quán cà phê này do đã nằm trong diện có biểu hiện hoạt động mại dâm nên sẽ được đưa vào kế hoạch triệt phá các địa điểm có hoạt động mua bán dâm của Công an Cẩm Xuyên. - Những khó khăn nào mà Công an Cẩm Xuyên đang mắc phải khi tiến hành truy quét mại dâm ở Cẩm Minh? - Bọn tội phạm này thủ đoạn ngày càng tinh vi, chúng luôn bố trí người đứng gác ở ngoài, đằng sau thì luôn có chổ thoát hiểm. Khi vào thì toàn bộ diễn ra bên trong nhà cả. Rất khó mà bắt quả tang, nhiều khi bắt quả tang rồi nhưng không bắt được chủ quán nhận tiền và 2 kẻ mua bán dâm nói là "cho" nhau thì cũng khó mà quy tội được. Và do một đoạn đường có nhiều tụ điểm mại dâm nhưng lại thuộc quản lý của 2 huyện nên khi truy quét bên này thì nó lại sang bên kia tránh nạn, giống như bèo dạt vậy. - Xin cảm ơn ông! Hà Vy - Duy Tuấn - (Theo VNN)