"Đột nhập" làng nhựa tái chế

Vi khuẩn gây bệnh chỉ chết ở 1.0000C Đại tá Lương Minh Thảo - phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an - cho biết: để nấu nhựa, tái chế nhựa chỉ cần nhiệt độ 3000C. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia y tế, có những loại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh rất "cứng đầu", chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 1.000-1.2000C. Do đó, mầm bệnh từ các loại vi khuẩn nằm trong chất thải bệnh viện (BV) có thể tồn tại đến tận khi trở thành sản phẩm nhựa tiêu dùng. Qua điều tra tại 36 BV đóng trên địa bàn Hà Nội gồm 21 BV trung ương, 6 BV do TP quản lý và 9 BV chuyên ngành thì mỗi ngày trung bình 1 giường bệnh thải ra khoảng 2,27kg rác, trong đó có tới 25% là rác thải nguy hiểm. Cả nước có 1.000 BV mỗi ngày thải ra 230 tấn rác, 30 tấn trong số này là rác thải độc hại