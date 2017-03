Đột nhập quán tạp hóa trộm hàng chục ký cà phê

(PL)- Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Dũng Chí, Nguyễn Thanh Tuấn (đều ngụ tỉnh An Giang) và Hoàng Văn Tuấn (ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.