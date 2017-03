Đột nhập văn phòng ủy ban huyện, "cuỗm" gần 70 triệu đồng

Thông tin ban đầu cho biết vào rạng sáng 29/10, tại 5 phòng làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình (phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai) đã bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập vào phòng để trộm cắp tài sản và lấy đi gần 70 triệu đồng.Kẻ gian đã đục 1 két sắt tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện lấy đi hơn 60 triệu đồng; cạy khóa 1 tủ gỗ Phòng Văn hóa Thông tin lấy đi 5 triệu đồng.Kẻ gian cũng đã đục két sắt của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện nhưng không có tiền. Các phòng còn lại không bị mất tài sản gì.Theo Công an tỉnh Yên Bái, trước đó, cuối tháng 7/2015 kẻ gian cũng đã đột nhập, phá khóa tại 5 phòng làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, lục soát và phá 3 két sắt lấy đi 160 triệu đồng và 12 chỉ vàng (loại 24K).Để đề phòng tình trạng trộm cắp nói trên, Công an tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu Công an các huyện, thị tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ an ninh trên toàn địa bàn, đồng thời có thông báo gửi tới các cơ quan, công sở, trường học... trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ, công nhân viên và nhân dân.

Các đơn vị cần thường xuyên quan tâm tới công tác bảo vệ, nâng cao tinh thần cảnh giác và phổ biến các thủ đoạn hoạt động của kẻ gian đến đội ngũ bảo vệ cơ quan và phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để tuần tra, bảo vệ.../.

Theo Vietnam+