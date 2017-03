Đột nhập vào nhà công an viên khống chế cướp hơn 5 cây vàng

Vụ cướp tài sản nói trên xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng ngày 29/5. Theo tường trình ban đầu của chị Nguyễn Thị Hiền (xóm 9, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn), lúc ấy khi hai vợ chồng chị đang nằm ngủ thì tự nhiên thấy mất điện. Chồng chị là anh Phạm Bá Thanh dậy để đi bật máy phát điện.

Căn nhà gia đình chị Hiền - nơi vừa bị các đối tượng đột nhập khống chế cướp tài sản.

Khi anh Thanh dậy thì chị Hiền cũng đi theo sau. Khi vừa ra đến cửa thì thấy một tia sáng lóe lên. Tiếp đó, vợ chồng chị Hiền phát hiện có 4 đối tượng đi trên cầu thang xuống.

Sau đó, một đối tượng trong nhóm khống chế anh Thanh, một tên khác dí dao vào cổ chị Hiền và nói: “Nếu mày kháng cự tao giết vợ mày”.

Các đối tượng sau khi đã khống chế vợ chồng chị Hiền, liền đẩy cả hai người vào phòng ngủ rồi trói chân tay và nhét giẻ vào miệng anh Thanh. Lúc đầu anh Thanh kháng cự lại, nhưng các đối tượng đã xông vào đánh anh Thanh. Các đối tượng này còn dí súng vào đầu anh Thanh để khống chế.

Xác định các đối tượng có động cơ cướp của nên chị Hiền liền van xin và nói nếu có gì chị sẽ đưa hết. Các đối tượng đã yêu cầu chị Hiền mở két lấy 51 chỉ vàng, 38 triệu đồng tiền mặt trong két cùng 4 - 5 triệu đồng tiền bán hàng chị để ở ngoài đưa cho chúng.

Sau khi đã lấy được vàng và tiền, chúng còn yêu cầu chị Hiền đưa chìa khóa, giấy tờ xe máy để đi. Vì sợ các đối tượng manh động nên chị Hiền đã phải làm theo yêu cầu đưa chìa khóa và đăng ký để chúng lấy chiếc xe máy rồi cả 4 đối tượng lên xe bỏ đi.

Ông Lê Mạnh Trung, Phó công an xã Đông Khê cho biết: “Cơ quan công an đã nắm sơ bộ ban đầu về vụ án. Hiện cơ quan Công an đang trong quá trình điều tra làm rõ”.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)