Đột nhập vào nhà trộm két sắt giữa ban ngày

Chiều 27-10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và đang truy bắt nghi can gây ra vụ trộm két sắt xảy ra giữa ban ngày trên địa bàn phường Tân Phong, TP Biên Hòa.



Cụ thể, trước đó khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người đi làm kẻ trộm đã đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (địa chỉ 14/A11, khu phố 11, phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai) phá két sắt nặng khoảng 100 kg và lấy đi số tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Vụ việc được camera an ninh của khu dân cư ghi lại. Theo đó, vào thời gian trên, một thanh niên trong vai nhân viên thu tiền nước xuất hiện quanh khu vực. Thanh niên này liên tục nhìn ngó xung quanh, rồi bất ngờ leo rào đột nhập vào nhà của chị Thắm. Tiếp đó thanh niên trên phá két sắt lấy đi nhiều tài sản với giá trị khoảng 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Theo gia đình chị Thắm, thời gian nghi can thực hiện vụ việc chỉ khoảng 20 phút. “Thanh niên trên leo vào 7 giờ 29 phút, leo ra 7 giờ 49 phút. Trong thời gian chỉ 20 phút nhưng nghi can tìm được vị trí giấu két sắt, mở hai lớp cửa và khóa, cùng một cái két sắt rồi tẩu thoát. Thanh niên này thực hiện mọi thứ chỉ một mình, do vậy có thể thấy đối tượng thực hiện rất chuyên nghiệp và táo bạo” - gia đình chị Thắm nói.

Nhận được thông tin, Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường để lấy dấu vân tay và tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây trên địa bàn TP Biên Hòa thỉnh thoảng xuất hiện các trường hợp trộm cướp giả dạng nhân viên thu tiền nước, điện, điện thoại hay các nhân viên thu tiền trả góp nhằm lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để đột nhập vào nhà lúc không có người, hoặc táo tợn hơn là khống chế những người lớn tuổi/trẻ em ở nhà một mình để thực hiện hành vi trộm cướp tài sản khiến họ hoang mang.

Một số hình ảnh vụ trộm tại nhà chị Thắm.



Hình ảnh chụp lại từ camera ghi lại.