Đốt phòng trọ, hai người chết

Cơ quan CSĐT quận 12 (TP.HCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, lập hồ sơ điều tra vụ hỏa hoạn khiến bốn người thương vong. Sự việc xảy ra sáng 23-3 tại dãy nhà trọ số 37 trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM). Nạn nhân tử vong là Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang). Hai nạn nhân Đỗ Thị Kim Xuyến và Đỗ Thị Thu bị bỏng nặng được điều trị tại khoa Bỏng BV Chợ Rẫy.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 23-3, nhiều người phát hiện căn phòng tại dãy nhà trọ đường An Phú Đông 13 (quận 12) đang bùng cháy. Bên trong tiếng người la hét cầu cứu nhưng cửa ngoài bị khóa trái buộc những người hàng xóm dùng xà beng phá cửa. Khi cánh cửa bung ra, mọi người nhìn thấy một thanh niên (là Trần Văn Nghi) tử vong trên nền nhà. Kim và Xuyến bất tỉnh ở trên gác được đưa ra ngoài sơ cứu. Tuy nhiên, Kim đã không qua khỏi. Lúc này đám cháy lan nhanh vào nệm, áo quần cùng vật dụng trong phòng rồi phủ kín căn phòng rộng chừng 10 m2.

Khu nhà trọ xảy ra cháy và chiếc xe của nghi can bỏ lại hiện trường. Ảnh: AP

“Sáng nay, tôi thấy Nghi chạy xe máy, tay ôm bình xăng vào phòng trọ nơi Xuyến đang ở. Lúc sau thì căn phòng này nổ lớn và bùng cháy” - một nhân chứng kể lại.

Nhận tin báo, Công an quận 12, VKSND và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) có mặt khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, tài sản ở phòng trọ cháy rụi. Nhiều vật dụng và giấy tờ của nạn nhân được tìm thấy và có một số cháy đen. Căn phòng kế bên bị ảnh hưởng. Chiếc xe máy của Nghi còn lại hiện trường.

Thi thể hai nạn nhân được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa khám nghiệm pháp y, phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết Nghi và Xuyến có quan hệ tình cảm với nhau. Cách đây một năm, hai người thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng nhưng sau đó do mâu thuẫn nên Xuyến về khu trọ đường An Phú Đông ở với chị Kim. Nghi vẫn hay lui tới phòng trọ này để thăm hỏi Xuyến. Tuy nhiên, giữa Nghi và Xuyến vẫn hay xảy ra tranh cãi. chiều 22-3, hai bên lớn tiếng với nhau tại phòng trọ và Nghi bỏ đi.

Theo nhân chứng, sáng 23-3, Nghi chạy xe máy tới phòng trọ trên tay cầm theo một bình nhựa (loại 20 lít) chứa xăng vào phòng Xuyến rồi chốt cửa. Sau đó Nghi tẩm xăng vào người, châm lửa dẫn đến hỏa hoạn. Được biết các nạn nhân đều là công nhân của các khu công nghiệp trên địa bàn.