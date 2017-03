Đốt rác phát nổ, hàng chục nhà dân hư hại

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long ngày 19-3 cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ nổ được xác định rất nhiều khả năng là do trước đó một số người làm than đã giấu mìn vào trong bụi cây hoặc chôn dưới lòng đất.

Tại thời điểm nói trên, anh Vũ Thành Long (SN 1959, trú tại tổ 65, khu 5, phường Cao Xanh) đã đốt rác dẫn đến phát nổ. Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long khẳng định, đây không phải vụ án hoặc do đối tượng tranh chấp, mâu thuẫn trong xã hội gây ra.