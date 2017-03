Đốt rẫy lúc nắng gắt, một người chết cháy

Chị Đặng Thị Mai (vợ anh Minh) kể, 14h30 ngày 9/6, anh Trần Văn Minh ở xã Tam Quang (Tương Dương, Nghệ An) lên đốt nương cách nhà 200 m để chuẩn bị trồng cây. Đến 18h, không thấy chồng về, chị Mai nhờ hàng xóm đi tìm cùng. Vì nương dốc, đi lại khó khăn nên phải đến khi trời tối hẳn, mọi người mới đến nơi và phát hiện anh Minh nằm ngửa, người cháy đen, bị một nhành cây đè lên.



Người dân theo dõi việc đưa xác anh Minh từ nương về nhà. Ảnh: Hồ Phương.

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Minh. Tuy nhiên, theo một số người hàng xóm, anh Minh vốn là người đồng bằng, không quen với việc đốt nương. Thời gian này nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ở huyện miền núi Tương Dương (huyện nóng nhất Nghệ An) lên tới gần 40 độ C, việc đốt nương rất nguy hiểm. Nhiều khả năng anh Minh đã bị lửa táp vào và thiêu cháy.

Theo người nhà nạn nhân, vợ chồng anh Minh mới cưới nhau, chưa kịp đăng ký kết hôn. Chị Mai là giáo viên trường tiểu học Tam Quang 3, đi tăng cường tại trường tiểu học Nhôn Mai và mới về nghỉ hè.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, ngày 9/6 miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt. Tại miền Bắc, nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-37 độ C, một số nơi nóng trên 38 độ như: Láng, Sơn Tây (Hà Nội) gần 39 độ C, Chi Nê (Hòa Bình) gần 40 độ C. Các tỉnh ven biển Trung Bộ nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-38 độ C, một số nơi trên 39 độ như: Tĩnh Gia, Như Xuân (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An) 40 độ C...

Theo Hồ Phương (VNE)