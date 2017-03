Đốt tiệm bánh mì của chị gái, bốn người bị bỏng nặng

Ngày 2-9, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang truy bắt nghi can Nguyễn Văn Giàu (23 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ hành vi đốt cháy tiệm bánh mì ở phường Tân Bình (thị xã Dĩ An) khiến bốn người bị bỏng.

Bốn chiếc xe máy trong cửa tiệm bánh mì bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, Giàu làm thuê cho chị ruột là Nguyễn Thị Oanh tại lò bánh mì. Do Giàu không chịu làm việc nên bị chị gái thường xuyên la mắng. Chị Oanh đã cho Giàu nghỉ việc nên hai chị em xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 23 giờ ngày 30-8, Giàu mang theo xăng đổ từ ngoài cửa của tiệm bánh mì vào đến phòng ngủ rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tiệm bánh mì. Vụ cháy đã khiến chị Oanh cùng ba người làm trong tiệm bánh bị bỏng nặng. Rất may hai đứa con chị Oanh (5 tuổi và 10 tuổi) cùng hai thanh niên khác trong cửa tiệm phát hiện vụ cháy đã chạy ra cửa sau nhà thoát nạn.

Hiện trường vụ cháy có diện tích 15m2, thiệt hại một lò bánh mì và bốn xe máy bị cháy rụi với tổng thiệt hại trị giá khoảng 150 triệu đồng. Sau khi gây án, nghi can Giàu đã bỏ trốn.