Đột tử trong nhà phụ nữ li dị chồng

Trước đó, trưa 13-4, ông C. thuê xe ôm chở đến nhà bà T. chơi. Ông C. ngụ xã An Hải, huyện Tuy An, còn bà T. sống ở xã An Ninh Tây cùng huyện.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung quanh nhà bà T. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bác xe ôm quay lại đón ông C. về thì phát hiện ông này đã chết trong nhà bà T. Bà T. đã ly dị chồng và đang sống với con trai. Cái chết bất thường của ông C. khiến hàng trăm người dân tò mò kéo đến xem.

Theo H. Ánh (NLĐO)