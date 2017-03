Tổ Điều tra Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chiều 11-2 đã tiến hành khám nghiệm tử thi của bị can V., người vừa đột tử trong trại tạm giam của Công an TP Nha Trang.

Theo kết quả khám nghiệm, V. tử vong do tai biến bệnh lý (HIV dương tính, khối u vùng lưng chèn ép nội tạng). Nguồn tin từ VKSND TP Nha Trang cho biết trước đó, tại trại tạm giam của Công an TP Nha Trang có 2 trường hợp nhiễm HIV. Ngoài V., một người khác bệnh đến độ 4, đã được cho về nhà theo quy định của pháp luật. Bệnh của V. đang ở độ 3. Hồ sơ vụ án liên quan đến V. đã được chuyển sang tòa án, đang chờ ra tòa thì V. đột tử. Theo V.Tạo (NLĐO)