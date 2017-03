Đốt xe để trộm xe, thủ đoạn mới của đạo chích Hà Nội

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 12h15 ngày 5/3,

tại tầng hầm B1 trong một cao ốc trên đường Mai Hắc Đế, 1 đối tượng cố ý đốt xe máy

Dream BKS 29P1-8797. Hỏa hoạn bùng lên làm cháy phần nhựa của xe.



Ngay sau khi đốt xe, đối tượng bỏ chạy theo lối thoát hiểm lên tầng 1 tòa nhà. Lợi

dụng sơ hở lúc nhân viên an ninh chữa cháy, đối tượng này đã quay lại lấy cắp

chiếc xe máy Piagio LX150 biển kiểm soát 30L1-2322.



Công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành điều tra, truy xét.

Theo Hải Phong (VTC News)