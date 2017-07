Dụ dỗ 3 thiếu nữ ra Hà Nội trả lương 30 triệu đồng

Chiều 10-7, cán bộ UBND xã Lượng Minh (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) cho biết, công an đã kịp thời giải cứu ba em Vi Thị P.L. (15 tuổi), Lô Thị N. (15 tuổi) và Vi Thị T. (14 tuổi, cùng trú xã Lượng Minh) bị lừa đi lao động bất hợp pháp.





Ba thiếu nữ được giải cứu. Ảnh: NTV.

Ngày 9-7, người dân đã cung cấp qua đường dây nóng của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An về việc có đối tượng đang đi lừa thiếu nữ, phụ nữ đi làm việc bất hợp pháp hoặc để bán ra nước ngoài.



Ngay khi nhận được thông tin, Phòng PC45, Công an Nghệ An vào cuộc xác minh, điều tra. Sau đó, lần theo các dấu vết, khi chiếc xe khách chở ba em L., N. và T. đi trên quốc lộ 46 (đến địa phận xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thì lực lượng Phòng PC45 phối hợp Phòng CSGT, Công an Nghệ An, yêu cầu dừng xe.

Tại đây, các chiến sĩ đã nhanh chóng giải cứu được ba em trên đường bị lừa đưa ra Hà Nội.

Các em cho biết, có một người phụ nữ tên Hiền đã đến tận bản làng, dụ dỗ các em ra Hà Nội làm nhân viên với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Sau đó, Phòng PC45, Công an tỉnh Nghệ An đã trao trả ba em cho người nhà và tặng quà, động viên các em.

Công an cũng cảnh báo, khi có người lạ đến các bản, làng rủ rê đi lao động công việc nhàn, lương cao thì báo chính quyền địa phương giám sát tránh bị lừa đưa đi mua bán người ra nước ngoài.