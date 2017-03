Dụ dỗ nữ sinh đòi 100 triệu đồng tiền chuộc

Chiều 6-2, theo tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an TP Hà Nội, PC14 đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ bắt quả tang Vũ Văn Hưng, trú tại Đông Cai, Đông Hưng, Thái Bình (sống lang thang ở Hà Nội) đang nhận 50 triệu đồng của ông V., trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở công an.

Cách đây 1 tháng, Hưng quen biết cháu Q. (16 tuổi, đang là học sinh ở một trường quận Tây Hồ) trên mạng Internet và đã nhiều lần rủ cháu đi chơi…

Đến chiều 4-2, Hưng hẹn Q. đi chơi và đưa Q. đến nhiều điểm ăn chơi cho đến 11 giờ ngày 5-2, Hưng gọi điện cho cha của Q. đòi 100 triệu tiền chuộc, nếu không sẽ bán cháu sang Trung Quốc.

Ngay sau khi nhận được điện thoại đòi tiền của Hưng, ông V. đã đến công an trình báo…

Theo Đào Minh Khoa (báo CAND)