Dụ dỗ thiếu nữ 14 tuổi vào nhà nghỉ

Sáng 15/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, bị can Dương Tiến Tình (20 tuổi, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về hành vi giao cấu với trẻ em. Tình là nhân viên một quán karaoke ở Cầu Giấy. Còn nạn nhân là V., 14 tuổi, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang.



Trước đó, ngày 1/7, V. dẫn em con bác đi chơi và không nhớ đường về nhà nên khi qua quán karaoke, V. liền hỏi thăm Tình. Anh này chỉ dẫn nhiệt tình rồi xin số điện thoại làm quen.



Sau đó, hai người thường trao đổi, nhắn tin cho nhau. Đến tối muộn ngày 4/7, Tình nhắn tin rủ V. đi uống nước và cô bé đồng ý.



Cậu ta đưa V. đến nhà anh trai ở đường Lĩnh Nam chơi rồi quay về đường Khương Trung ăn lẩu cùng vài người bạn. Sau đó, thấy đã muộn, Tình bắt taxi về đường Nguyễn Chí Thanh, và nói với cô bé ngủ lại tại nhà nghỉ Huy Hoàng vì về nhà muộn không ai mở cửa.



V. đồng ý. Rạng sáng 5/7, Tình nảy sinh ý định giao cấu với V. Cô bé không đồng ý nhưng không thể chống cự trước ham muốn của Tình.



Sáng hôm sau mới thấy V. về nhà, người bác gạn hỏi biết sự việc liền đưa V. lên cơ quan công an tố cáo hành vi của Tình.



Tình thừa nhận có quan hệ tình dục với V. nhưng có sự đồng ý của nạn nhân. V. được đưa đi khám và kết quả nạn nhân chỉ bị giãn màng trinh.



Được biết, Tình nghỉ học sớm, không có nghề nghiệp, anh ta về Hà Nội xin vào quán karaoke làm nhân viên trông xe với thu nhập mỗi tháng gần 2 triệu đồng.





Theo HA (Bee)