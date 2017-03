Dụ gái mại dâm vào khách sạn để cướp

Ngày 5/8, công an Q.10. TP.HCM đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1968, ngụ tỉnh Long An) do công an P.3, Q.10 bàn giao để lập hồ sơ xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Được biết Trung đã bị bắt giữ tại hiện trường, khi gây án.