Du khách tố bị đánh vì cái ghế ngồi

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Nguyễn Hiệp Chính - Trưởng Công an phường 10, TP Vũng Tàu xác nhận phường đang thụ lý giải quyết vụ một du khách “tố” bị đánh khi đi tắm biển tại Khu du lịch (KDL) Long Cung. Theo khách, do không chịu dùng dịch vụ tại đây nên bị một nhóm thanh niên từ KDL đánh gây thương tích. Đây là thông tin có thể ảnh hưởng đến du lịch TP Vũng Tàu do đó công an phường đã làm việc với cả hai bên để xác minh rõ, đồng thời báo cáo UBND phường cũng như TP Vũng Tàu để dư luận có cái nhìn đúng.

Bị đánh vì không chịu dùng dịch vụ

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu), khoảng 9 giờ ngày

13-6, anh Thanh cùng gia đình đón taxi đưa người thân đi tắm biển. Anh Thanh yêu cầu đến bãi tắm C. nhưng taxi lại đưa đến KDL Long Cung gần đó. Khi taxi trả khách ở phía ngoài, cả gia đình anh Thanh đi bộ xuống biển vào khu vực giáp ranh giữa KDL Long Cung và KDL Thủy Tiên. Lúc này khoảng 4-5 thanh niên đến mời gia đình anh ngồi ghế bố của bên Long Cung. Anh Thanh không đồng ý với mức giá họ đưa ra nên tiếp tục đi sang bãi tắm Thủy Tiên. Nhóm thanh niên này liền chửi mắng rồi đuổi theo dùng cây, đá đánh anh gây thương tích. Anh Thanh chạy qua khu vực bãi tắm Thủy Tiên thì nhóm trên dừng lại. Người dân gọi điện thoại báo công an, anh Thanh được đưa đi cấp cứu và sau đó đến công an phường trình báo.

Anh Thanh cùng người nhà đang kể lại vụ việc với PV. Ảnh: HP

Mâu thuẫn xuất phát từ hai phía?

Cơ quan công an đã mời phía KDL Long Cung lên làm việc. Bước đầu xác định người đánh nhau với anh Thanh là Cao Long Vương, nhân viên bảo vệ khu vực giáp ranh giữa hai bãi tắm.

Vương trình bày, anh đang trực thì thấy anh Thanh và gia đình đi vào nên có ra hỏi đi xe nào, ngồi đâu để báo lên chỗ trực sắp xếp cho tài xế. “Lúc này một anh dáng người to con to tiếng với tôi. Sau đó giữa tôi và anh ta có lời qua tiếng lại, anh ta xông tới tát tôi trước nên tôi phản xạ đánh lại bằng tay mấy cái rồi bỏ chạy vì không đủ sức đánh lại”.

Đại diện KDL Long Cung cho biết trước nay ở Long Cung chưa để xảy ra tình trạng như vậy. Do thấy Vương bị đánh thì một số người bạn của Vương có xông tới đánh anh Thanh. KDL Long Cung sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với nhân viên. “Chuyện xô xát giữa khách và nhân viên là do mâu thẫu từ lời nói, nhân viên của chúng tôi còn trẻ nên nông nổi, chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi khách về chuyện vừa xảy ra. Chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí khám bệnh nếu du khách có yêu cầu” - đại diện KDL Long Cung nói.

Thiếu tá Nguyễn Hiệp Chính - Trưởng Công an phường 10, TP Vũng Tàu cho biết thêm, nhận được tin báo, công an phường xuống ngay hiện trường nhưng không thu thập được hung khí (cây, đá). Lúc này anh Thanh được đưa đi cấp cứu. Sau đó chủ bãi tắm Thủy Tiên là người đưa anh Thanh tới phường để trình báo. Khi làm việc với công an, anh Thanh nói đã khỏe, yêu cầu làm rõ những người đánh mình để du khách xuống Vũng Tàu yên tâm tắm biển. Tuy nhiên, anh Thanh không yêu cầu cấp giấy giới thiệu để đi khám thương tích hay đòi bồi thường. Do vậy, công an phường không có cơ sở để xác định mức độ thương tích trên người anh Thanh để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Công an phường sẽ xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Gần đây kể từ khi phía bãi tắm Thủy Tiên đổi chủ mới, giữa hai bãi tắm Long Cung, Thủy Tiên có phát sinh một số mâu thuẫn. Nhận định tình hình phức tạp, nhất là trong các ngày lễ, công an phường đã cử lực lượng kiểm tra thường xuyên. Về thông tin cho rằng khu vực này có bảo kê hay đánh khách thì chính quyền địa phương khẳng định không có.