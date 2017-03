Đủ tuổi, đủ năm mới được nâng bằng lái xe

Theo đó, người dự sát hạch nâng bằng lái phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn. Cụ thể, từ B1 lên B2 là một năm và 12.000 km; B2 lên C, C lên D... là ba năm và 50.000 km; người lên vượt một hạng (B2 lên D, C lên E) phải là ba năm và 100.000 km. Người đủ 55 tuổi có bằng E muốn tiếp tục lái xe phải đủ sức khỏe và phải xuống bằng D. Bộ cũng sẽ có quy định người có bằng lái phải đi phụ lái một thời gian và số km an toàn mới được trở thành lái chính...