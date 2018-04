Đưa 2 con hổ ngâm trong dung dịch từ TP.HCM ra Hà Nội

Ngày 20-4, Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã bàn giao tang vật là xác hai con hổ cho Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Nghệ An) tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 19-4, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu (đóng tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm việc trên quốc lộ 1A, phát hiện ô tô khách 51B-175.37, chạy hướng TP.HCM-Hà Nội, có nhiều nghi vấn. Cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.



Tang vật hổ ngâm trong dung dịch màu vàng nghi rượu chứa trong bình thủy tinh bỏ trong hộp xốp trên xe khách.

Qua kiểm tra, khoang đựng hành lý của xe khách trên có chứa hai thùng xốp đựng hai bình thủy tinh nghi rượu ngâm xác hai con hổ.



Tài xế xe khách là Nguyễn Xuân Năm (trú xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và phụ xe Trần Thế Phong (trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hai cá thể hổ trên. Do vậy, tổ công tác yêu cầu tài xế đưa xe về Trạm CSGT Diễn Châu để làm việc.



Cá thể hổ ngâm trong bình thủy tinh.

Bước đầu, Phong khai nhận sáng 18-4, lúc xe khách đang ở Bến xe Miền Đông (TP.HCM) thì một người tên Trình quản lý kho có gọi cho Phong và Nguyễn Phước Tài (phụ xe) bốc hai thùng xốp màu trắng chứa hai bình thủy tinh trên đưa ra xe. Sau đó, xe xuất phát từ Bến xe Miền Đông đi Hà Nội. Khi xe đi qua địa bàn xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) thì bị phát hiện.



Hiện PC46, Công an tỉnh Nghệ An đang làm thủ tục trưng cầu giám định hai cá thể hổ trên và tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ.