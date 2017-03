Đưa bạn trai về phòng trọ, nam thanh niên bị giết thảm

Khoảng 7h30 ngày 12/8, người dân phát hiện anh Đỗ Văn Tân (29 tuổi, ở thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ), tạm trú tại phòng 302, nhà số 114 ngách 260/20, tổ 24 Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội) nằm chết trong phòng, trên người có nhiều vết đâm.

Ngày 13/8, công an đã bắt được hung thủ giết hại anh Tân dã man.



Khám nghiệm hiện trường, công an cho biết nạn nhân đã chết cách đó khoảng hai ngày. Một số tài sản của nạn nhân như máy tính xách tay, điện thoại di động, xe máy Honda Lead đã "không cánh mà bay". Anh Tân thuê trọ ở tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng và được mọi người xung quanh nhận xét là người ít nói.



Sau ít giờ tiến hành điều tra, công an xác định thủ phạm là Trần Duy Long (22 tuổi, trú tại 201, ngõ 155, phố Trần Thánh Tông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Đưa Long về cơ quan công an.

Và khi Long vừa ngủ dậy vào sáng 13/8, công an đã ập vào bắt giữ tại nhà riêng của hắn ở Nam Định, thu giữ số tài sản của nạn nhân mà hắn chưa kịp tẩu tán.



Chiều 13/8, Công an quận Cầu Giấy di lý hung thủ từ Nam Định về trụ sở công an quận để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Long tỏ ra khá loanh quanh. Hắn khai đã quen biết với anh Tân từ đầu năm nay qua chat. Sau nhiều lần chat chít và điện thoại qua lại, Long hẹn gặp anh Tân ở Hà Nội.

Gương mặt kẻ thủ ác.

Vào dịp cuối tuần qua, ngày 8/8, Long bắt xe khách lên Hà Nội và được anh Tân ra bến xe đón đưa về nhà trọ của anh Tân.

Sáng hôm sau, anh Tân xin phép nghỉ làm vào buổi sáng để ở nhà với Long, chỉ đi làm vào buổi chiều. Đến ngày thứ hai, 10/8, anh Tân lại xin nghỉ làm vào buổi sáng để cùng Long ở lại trong phòng trọ. Chiều cùng ngày, anh Tân tiếp tục đi làm.

Chiếc xe máy của nạn nhân

Đến khoảng 2h sáng ngày 11/8, sau vài ngày sống chung, biết anh Tân có tài sản, Long đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp. Khi anh Tân đang ngủ trên giường, hắn dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân.

Anh Tân vội bật dậy cố chống cự, nhưng bị Long đâm thêm nhát nữa vào ngực phải rồi lao đến dùng gối chèn lên mặt cho đến khi anh bất tỉnh. Thấy nạn nhân nằm im, Long lục tài sản, lấy laptop, hai chiếc điện thoại và xuống nhà lấy đi chiếc xe máy của nạn nhân, phóng về thẳng Nam Định.

Cơ quan công an vẫn đang làm rõ mối quan hệ có nhiều dấu hiệu bất thường của nạn nhân với nghi phạm.

Theo T.N (VNN)