“Đứa cháu gái” gian manh

Bất chợt ông nghe tiếng kêu từ xa của một cô gái: “Ngoại ơi, mới sáng sớm mà ngoại ngồi đây làm gì cho gió máy. Mấy dì với cậu chưa dậy hả ngoại?”. Vừa nói, người phụ nữ vừa dựng xe tiến lại gần và ngồi cạnh ông Thông. Mặc dù không nhìn rõ mặt cô gái do tuổi cao, mắt mờ nhưng khi nghe hỏi, ông Thông cứ đinh ninh là một trong những cháu gái của mình. Ông chậm rãi trả lời: “Ờ, dì với cậu mày còn ngủ. Mà mày là ai đó, đi đâu giờ này?”. Vừa hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời của cô gái thì bất ngờ ông cảm giác có một bàn tay đang nhè nhè sờ soạng phía dưới quần của mình. Liền sau đó, ông nghe thấy lời gợi ý đi khách sạn “tâm sự” của cô gái nọ.



Võ Thị Thu Hà

Biết ý đồ xấu của cô gái, ông Thông gạt tay và định bỏ vào nhà. Nhưng bất ngờ, cô gái dùng tay bóp mạnh vào chỗ kín khiến ông chỉ biết la ú ớ. Lợi dụng ông Thông đang choáng váng, cô gái nhanh chóng tháo chiếc nhẫn hột xoàn trị giá hơn 10 triệu đồng ông đang đeo trên tay rồi lên xe bỏ đi. Một người con của ông từ dưới nhà đi lên nghe ông kể liền lấy xe gắn máy đuổi theo, bắt giữ cô gái cùng tang vật giao công an.

Tại Công an quận 8, cô gái khai tên là Võ Thị Thu Hà, 29 tuổi, quê Phan Thiết - Bình Thuận, ngụ 68/33 Phạm Thế Hiển, P1Q8.

Do cần tiền tiêu xài, Hà thường tìm những người già yếu, lớn tuổi thức dậy sớm ngồi hóng mát, tập thể dục hoặc những “quí ông” ham của lạ để gạ gẫm và dùng thủ đoạn trên hòng cướp tài sản của họ. Hà có bốn tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8, Viện kiểm sát nhân dân Q8 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Thị Thu Hà về tội danh cướp tài sản.



Theo THANH NGUYÊN (CATP)