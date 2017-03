Đưa con đi cấp cứu, gây náo loạn bệnh viện

Vào sáng 17-4, ông T. đưa con đến BV Nhi đồng 1 để cấp cứu do con ông té dập môi. Tại phòng cấp cứu lọc bệnh, bệnh nhi được chuyển sang phòng khám ngoại khoa cách đó vài chục mét để bác sĩ xem có cần thiết may vá lại cho bé hay không. Sau khi xem xét, bác sĩ cho biết không cần may vá và chuyển trở lại phòng lọc bệnh theo dõi. Tuy nhiên, ông T. không vừa lòng và gây sự với nhân viên y tế.

Khi bảo vệ BV đến can thiệp thì bị ông T. tấn công. Ngoài ra, ông còn đập vỡ một bàn kính, máy vi tính tại phòng lọc bệnh khiến các y, bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhi hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an phường 10 có mặt kịp thời để đưa ông T. về phường làm việc.

Trình bày với công an, ông T. cho rằng mình có hành vi náo loạn như trên do bức xúc trước sự chậm trễ của y, bác sĩ trong việc cấp cứu. Ngoài ra, bảo vệ BV cũng tấn công ông khi đến can thiệp. Cơ quan công an khẳng định việc BV cấp cứu cho bé là bình thường, đủ trách nhiệm nhưng do ông T. sốt ruột cho con nên gây ra các lỗi vi phạm như trên.

ÁI NHÂN