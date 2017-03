Đưa "con mồi" đến bờ đê vắng để cướp

Sau thời gian tích cực điều tra, cơ quan Công an huyện Hà Trung vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Hoàng Viết Cao, 27 tuổi; Lê Văn Chiến, 17 tuổi; Trần Minh Hòa, 16 tuổi, đều ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, phạm tội cướp tài sản...



Trước đó, vào lúc 3h sáng 25/7, ba đối tượng nói trên đã dùng 1 xe máy đi lượn lờ tại khu vực ngã ba cầu Lèn thuộc địa bàn tiểu khu 2, thị trấn Hà Trung và thấy anh Bùi Duy Ninh ở xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang nằm nghỉ trên xe máy để đi tiếp ra Hải Phòng. Ba đối tượng này đã bàn nhau để cướp tài sản của anh Ninh. Bọn chúng đã lại gần giả vờ hỏi thăm anh Ninh rồi 2 tên Cao và Chiến đã lấy dao kè vào cổ anh Ninh bắt anh Ninh lên xe của mình chở 2 tên này lên bờ đê xã Hà Phong, còn tên Hòa thì ở lại trông xe máy.



Tại bờ đê xã Hà Phong, 2 tên Cao và Chiến đã cướp 1 điện thoại di động, 1 ví và chiếc xe máy BKS 48H3-6765 của anh Ninh



Theo Thái Thanh (CAND)