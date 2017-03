Đứa con rể có "máu dê" bị bắt

Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) vừa bắt giam Trần Văn Phi để điều tra hành vi hiếp dâm.Trước đó, ngày 10-3 cảnh sát nhận được đơn trình báo của người phụ nữ 37 tuổi về việc bị cậu con rể mất nết tên Phi cưỡng bức tại nhà vệ sinh của gia đình.Làm việc với công an, Phi thừa nhận, tối 9-3, khi đang ngủ với vợ tại gian nhà dưới, Phi mò lên phòng ngủ của mẹ vợ với lý do có chuyện muốn nói. Vào được phòng, cậu con rể cho biết đã nhìn trộm bà tắm hai lần và đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục.Trước "lời đề nghị khiếm nhã" của đứa con rể hỗn xược, bà mẹ vợ giận tím mặt bỏ ra ngoài. Phi liền chạy theo và kéo bà lại rồi bế đưa vào nhà vệ sinh. Cậu ta khống chế, dọa mẹ vợ: “Nếu kêu lên, mẹ chỉ tự làm khổ mình thôi..."..."Yêu râu xanh" khai do biết bố vợ thường xuyên vắng nhà nên đã nảy sinh ý đồ đồi bại trên. Anh ta về làm rể gia đình này sau đám cưới tổ chức đầu năm 2009 nhưng đôi vợ chồng trẻ chưa đăng ký kết hôn.