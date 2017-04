Đưa đường điện trên trời xuống đất - vẫn là chuyện... trên trời

IEC thành lập từ năm 1906 hiện có 6.000 tiêu chuẩn với 150 quốc gia thành viên, VN là thành viên liên kết. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, VN đã tham gia trong hệ thống WTO, đòi hỏi phải thay đổi hệ thống tiêu chuẩn thiết kế và xây lắp điện. Bởi các nước cùng dùng chung một hệ thống tiêu chuẩn thiết kế và xây lắp điện thì mới trao đổi, mua bán thiết bị, máy móc với nhau được.

Thế nào là hầm thu gom?

Theo ông Nguyễn Kinh Luân (Vụ trưởng KHCN-Bộ Công thương): “Một trong những nguyên nhân số người chết vì điện giật tại VN ở mức cao trong những năm gần đây là do thiết bị điện không đồng bộ, việc lắp đặt không theo một tiêu chuẩn chất lượng nào”. Để chống điện giật, bảo vệ an toàn cho con người, IEC quy định nhiều điều khoản, trong đó có điều khoản “Trong nội đô, không được đi dây điện trần”. Điều này với nước ta là thách thức lớn vì lâu nay trong nội đô, chúng ta hầu như đi dây điện trần. Các Sở Điện lực cố gắng thay từng đoạn dây bằng dây bọc nhưng chỉ là giải pháp tình thế vì muốn thật an toàn, điện đi trên đường phố cần đi bằng cáp ngầm.

Nhưng trên đường phố không chỉ có dây dẫn điện mà còn dây cáp quang, dây cáp truyền hình, dây cáp truyền dữ liệu (internet, ADSL...). Muốn an toàn và đường phố phong quang, mọi loại dây phải đi xuống ngầm. Để những đường dây kỹ thuật đi xuống ngầm có trật tự, an toàn, tại đô thị các nước văn minh sử dụng hệ hầm thu gom (technical collector) được thiết kế và xây dựng từ hơn 50 năm qua. Đây là hệ hầm ngầm mà tất cả các đường truyền dẫn hữu tuyến đều được thu gom lại và gắn lên tường hầm.

Hệ hầm này đặt dưới lòng đường phố, kích thước mặt cắt ngang hầm khoảng 2 mét, cao thông thuỷ 2 mét. Có thể hình dung hệ hầm này giống như những con phố chạy trong lòng đất (nằm cách mặt đất khoảng 1 mét). Người công nhân có thể dùng xe đạp để di chuyển khi tác nghiệp. Hệ hầm có lối thông lên mặt đất để lên xuống qua bậc thang rộng rãi, rất thuận tiện cho việc sửa chữa và quản lý, bảo trì các đường dẫn kỹ thuật...

Người ta tuyệt đối không kết hợp đặt ống dẫn nước và cống thoát nước đi chung trong hầm này.

Gần đây có cán bộ lãnh đạo cấp TP của Hà Nội mong muốn đến năm 2010 Hà nội không còn hệ thống dây đi lằng nhằng trên phố. Thật khó khả thi, vì với trên 360 tuyến phố của Hà Nội (chưa sáp nhập với Hà Tây) đã phải làm 360 tuyến hầm ngầm? Và trong khi chúng ta còn lúng túng tìm biện pháp đưa hệ truyền dẫn xuống ngầm ở các khu phố cũ - thì tại những khu đô thị mới hệ thống đường dẫn kỹ thuật vẫn cứ đi trên mặt đất, hoặc các đường truyền dẫn của ngành nào ngành nấy làm - chỉ chôn cách mặt đất dăm cm (chiếu lệ, gọi cho có ngầm) rất mất an toàn và các đường truyền dẫn đó sẽ nhanh chóng giảm tuổi thọ.

Là thành viên của IEC chúng ta sẽ phải dùng chung các tiêu chuẩn thiết kế, xây lắp – khi đó (trước hết là với các khu đô thị mới) chẳng lẽ sẽ lại đào đường để xây hệ hầm thu gom? Xin nhớ bài học nhỡn tiền của TP.HCM là mới có 70 lô cốt dựng lên để đào đường đặt cống thoát nước, mà sự ách tắc giao thông đã đến mức nghiêm trọng.