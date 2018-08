Đưa kẻ giết người phân xác ở Đồng Tháp đi chữa bệnh tâm thần

Liên quan đến vụ giết người phân xác ở Đồng Tháp, ngày 15-8 Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc đưa Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) đến Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để chữa bệnh.



Nguyễn Thanh Tâm

Công an tỉnh cũng đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án giết người, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thanh Tâm.

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 cùng ngày 7-4, Công an phường nhận được tin báo phát hiện một xác chết không đầu trước một ngôi nhà thuộc đường Vườn Hồng thuộc khóm 3, phường 3. Nạn nhân được xác định là ông HTN (ngụ cùng địa phương).

Qua công tác xác minh, công an đã đưa nghi can Tâm về cơ quan công an làm việc. Tuy nhiên, Tâm dùng hai con dao tấn công làm một trung tá công an bị thương...

Trong quá trình tạm giữ công an nhận thấy Tâm có biểu hiện không bình thường nên đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ cho thấy vào thời điểm trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại thì người này có bệnh tâm thần (rối loạn dạng phân liệt, giai đoạn bệnh cấp tính, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự...).