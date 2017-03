Đưa người thua bạc ở Campuchia về nước giam giữ để đòi tiền chuộc

Cùng với sự phối hợp giữa Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an với Công an 6 tỉnh biên giới Tây Nam và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia ra quân tấn công tệ nạn cờ bạc, lập lại trật tự trên tuyến biên giới, đã đánh đúng nhiều ổ nhóm tội phạm chuyên môi giới đưa người sang Campuchia đánh bạc, cho vay và bắt giữ con nợ giam giữ trên đất Campuchia, nhằm đe dọa gia đình và thân nhân phải mang tiền nộp cho chúng để chuộc mạng.

Qua đấu tranh với các chủ sổ, đường dây cho vay; lời khai nhận của các con bạc được giải cứu… trinh sát Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Phước và TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh khám phá thêm nhiều "trung tâm" giam giữ con bạc vay tiền ở casino, bị chủ sổ đưa về giam lỏng ở Bình Phước và TP Hồ Chí Minh, Việt Nam để đòi tiền chuộc mạng.

Tại cơ quan điều tra, con bạc Trương Toàn khai nhận về hành trình bị giam giữ, hành hạ và bị chặt ngón tay để gửi về gia đình, nhằm khủng bố mẹ và người thân đem tiền qua Campuchia chuộc mạng. Trương Toàn cho biết, sau gần 3 năm qua Campuchia đánh bạc, có ít nhất 3 lần bị các chủ sổ bắt giữ khi Toàn thua cháy túi, không trả được tiền đã vay.

"Xui nhất" là ngày 21/6, Trương Toàn theo đường tiểu ngạch để qua Campuchia đánh bạc. Do thua hết tiền nên vay tiền thế thân của một chủ sổ tên Nguyễn Thị Bích Hạnh, 31 tuổi, ngụ tại xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, số tiền 2.000 USD, không có tiền trả lại cho chủ sổ, nên bị Hạnh bắt lên phòng của khách sạn Ba - Vét giam giữ, đe dọa đánh đập nếu không có tiền chuộc thân. 3 ngày sau thì Hạnh chuyển Trương Toàn về phòng trọ của một người Campuchia tên Lợi quản lý để giam giữ. Đến ngày 9/7, thì tên Lợi thực hiện việc chặt ngón tay theo lệnh của tên Hưởng.

Sau khi chặt ngón tay, Hưởng cho người em vợ tên Tý chở Trương Toàn ra phòng khám của một bác sĩ người Việt tại chợ Ba-Vét, tỉnh Svay-Riêng, Vương quốc Campuchia tháo khớp ngón tay và chở về nhà bố ruột của Hạnh tại ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để giam lỏng.



An và Sơn, hai đối tượng giam giữ con bạc tại huyện Hóc Môn, TP HCM, bị Công an bắt giữ.

Do lực lượng phối hợp đánh đúng đường dây, điều tra truy bắt gắt gao nên Nguyễn Thị Bích Hạnh điện thoại về nhà cho cha ruột tìm cách thả Trương Toàn nhằm tránh lực lượng phối hợp điều tra phát hiện. Do vậy, Trương Toàn mới có cơ hội trốn, đến Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an tố giác tội phạm.

Xác minh đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Sương, 65 tuổi, ngụ tại phường 4, quận 6, TP HCM về việc cháu nội bà Sương tên Nguyễn Thế Vinh, 25 tuổi, ngụ tại chung cư Bình Phú, phường 10, quận 6, TP HCM nghe theo lời cò mồi qua Campuchia đánh bạc. Thua bạc, thiếu nợ các chủ sổ cho vay thế thân, đang bị giam giữ tại huyện Hóc Môn, TP HCM để đòi tiền chuộc.

Từ những thông tin trên, ngày 29/7, trinh sát Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Lê Trường An, 23 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM và Trịnh Xuân Sơn, 22 tuổi, ngụ tại tỉnh Thái Bình, tạm trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" theo điều 123, Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Sơn và Lê Trường An khai nhận: Ngày 1/6, Nguyễn Thế Vinh cùng người bạn tên Long, Lâm Hà, Lâm Bóng qua Campuchia từ cửa khẩu Xa Mát nằm trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào casino Golden đánh bạc. Sau khi thua hết số tiền mang theo, Vinh đã vay mượn của chủ sổ tên Lê Trường An 1.500 USD để chơi tiếp và cũng thua hết. Không có tiền trả nợ nên bị chủ sổ bắt giữ ngay tại casino. Bị tên Sơn là em vợ của chủ sổ đánh đập, thúc ép gọi điện thoại về gia đình mang tiền qua chuộc mạng là 32 triệu đồng, nếu không sẽ đem lên Phnôm-Pênh bán mắt, bán thận để trả nợ, hoảng sợ, Nguyễn Thế Vinh nhiều lần gọi về gia đình xin tiền nhưng không được đáp ứng; Vinh tiếp tục bị hành hạ… Đến ngày 22/6 thì chủ nợ đưa Nguyễn Thế Vinh về Việt Nam giam giữ tại huyện Hóc Môn, TP HCM để tiếp tục đòi tiền chuộc. Ngày 25/6, lợi dụng lúc các tên Tuấn, Sơn,Cường sơ hở trong lúc giam giữ, Nguyễn Thế Vinh trốn thoát…

Như vậy, việc Nguyễn Thế Vinh trốn thoát sự giam giữ của các chủ sổ tại huyện Hóc Môn, TP HCM; Trương Toàn bị gia đình Nguyễn Thị Bích Hạnh giam giữ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước… cho thấy, các chủ sổ cho vay thế thân không chỉ thực hiện hành vi phạm tội cho vay lãi nặng đối với các con bạc, bắt giữ người trái pháp luật tại Campuchia mà còn phạm tội ngay trên lãnh thổ Việt Nam.

Vụ án đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

Theo CAND