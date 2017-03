Đưa người vào trường, trại: Cho luật sư bảo vệ thân chủ

Giao cho tòa hay ủy ban: Vẫn tranh cãi! Thẩm phán Huỳnh Công Lý, Chánh án TAND tỉnh Long An: Giao cho tòa việc đưa người vào trường, trại, tôi thấy còn nhiều điểm chưa ổn. Trước hết, phán quyết của tòa không mang tính hành chính. Giờ tòa lại phải ra quyết định vừa mang tính hành chính vừa mang tính cưỡng chế thì không chuẩn so với chức năng của cơ quan tư pháp. Mặt khác, lâu nay chuyện này phía ủy ban làm vẫn ổn. Nay nếu muốn tập trung cho tòa làm thì cần coi đây là một hoạt động tư pháp chứ không còn là hoạt động hành chính. Mà như vậy thì lại phải kéo theo sự thay đổi về pháp luật cho phù hợp. Chẳng hạn phải bổ sung trong luật tố tụng trình tự, thủ tục áp dụng; thêm các quy định để xác định đến mức nào thì mới đưa vào trung tâm giáo dục dạy nghề, trường giáo dưỡng, cho luật sư tham gia lúc nào... Thẩm phán Nguyễn Thị Bay, Chánh án TAND quận Tân Phú, TP.HCM: Theo tôi, cứ nên để ủy ban đảm nhận, vừa thuận tiện vừa kịp thời vì hầu hết những người thuộc diện này phải có hướng quản lý ngay chứ để tòa thụ lý thì quá trình bị kéo dài, không khéo hệ quả còn nặng hơn. Giao cho tòa chưa hẳn tốt hơn vì ngoài chuyện quá tải thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Chẳng hạn tòa giải quyết thì phải theo quy trình tố tụng, nghĩa là đương sự được kháng cáo. Khi ấy, tòa phải xử theo trình tự phúc thẩm, thậm chí giám đốc thẩm, tái thẩm. Ngoài chuyện phải mở các phiên xử tốn tiền bạc, công sức thì thời gian giải quyết còn bị kéo dài trong khi những quyết định kiểu này khá đơn giản, có thể thực thi ngay. Còn nếu không giải quyết theo trình tự tố tụng hiện hành thì lại phải bổ sung, tốn thời gian, công sức của nhà làm luật. Luật sư Trương Xuân Tám, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Tôi từng nằm trong một hội đồng xét duyệt và thấy nhiều bất cập lắm. Việc xét duyệt toàn dựa hoàn toàn vào hồ sơ, lúc duyệt là duyệt tên trên danh sách chứ không duyệt người. Người xét duyệt không biết đối tượng là ai, mặt mũi thế nào, dựa vào báo cáo từ cấp cơ sở nên chưa khách quan. Việc xét tái cưỡng bức cũng chưa khoa học. Tôi từng gặp một vụ đau lòng: Một cậu bé sau khi bị gia hạn ở lại trường giáo dưỡng nhiều lần đã phạm tội để được... đi tù. Cậu nói thà bị tòa phạt mấy năm tù còn hơn bị cưỡng bức lao động mà “chẳng biết ngày nào ra”! Giao cho tòa là tốt nhất bởi ở tòa có một trình tự thủ tục chặt chẽ và người bị cưỡng bức có cơ hội tự bảo vệ. Cạnh đó, hội đồng xét xử là những người có chuyên môn sâu, am hiểu tâm lý sẽ phán quyết chính xác hơn. Nếu sợ tòa quá tải thì phải mở rộng quy mô chứ không thể để cho chính quyền làm như hiện nay. GIA HI - T.TÙNG ghi