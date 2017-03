Đưa người yêu vào con đường phạm tội

Đã nhiều lần Phượng động viên, thuyết phục người yêu đi cai nghiện, nhưng đi cai về được ít ngày thì anh ta đâu lại vào đấy… Và không biết từ khi nào, Phượng đã bị ma tuý “xô” ngã.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn

Gặp Phượng tại cơ quan công an, chúng tôi thực sự bất ngờ bởi sự sắc sảo, xinh đẹp và cách nói năng rất nhã nhặn, có học của một nữ tội phạm ma tuý. Năm 2008, Phượng tốt nghiệp Khoa tiếng Anh doanh nghiệp, trường Đại học dân lập Thăng Long. Sau khi ra trường với tấm bằng khá, Phượng không khó khăn gì tìm cho mình một công việc ổn định, thu nhập tốt, đó là làm giáo viên tiếng Anh cho những doanh nhân.

Đầu năm 2010, với trình độ và nhan sắc của mình, Phượng đã trúng tuyển vào làm tại một khách sạn danh tiếng trên địa bàn Hà Nội. Những tưởng với công việc như vậy, Phượng sẽ kén cho mình được một tấm chồng lý tưởng để ổn định, vậy nhưng, từ khi quen và nhận lời yêu Nguyễn Minh Tuấn - một đối tượng nghiện ma tuý, cuộc sống của chị ta bắt đầu xáo trộn.

Tuấn vốn đã có vợ, con, song vợ con anh ta đã nhanh chóng rời bỏ vì biết chồng nghiện ma tuý không cai nổi. Hàng ngày, Tuấn chẳng có việc gì làm ngoài việc lượn lờ xin tiền người thân mua “thuốc”. Rồi chẳng hiểu “vận may” thế nào, Tuấn quen được Phượng và tán đổ cô ta. Phượng chia sẻ, hơn 1 năm yêu nhau, không hề biết Tuấn nghiện ma tuý bởi anh ta giấu rất giỏi.

Cho đến gần đây, khi phát hiện ra sự thật thì Phượng đã quá nặng lòng với người yêu. Không biết bao lần Phượng đưa Tuấn đi cai nghiện, nhưng về được ít ngày thì đâu lại vào đấy. Cũng bao lần tức giận nói lời chia tay, nhưng khi thấy Tuấn ngon ngọt thì Phượng lại mủi lòng. Cứ như thế, tiền kiếm được từ công việc dạy tiếng Anh và làm tại khách sạn chẳng đủ để đôi tình nhân trả tiền thuê nhà trọ và cho Tuấn hút hít ma tuý… Và chẳng biết từ lúc nào, Phượng đã bị Tuấn đưa vào con đường phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương

Trở lại diễn biến vụ án, khoảng 13h ngày 24-5, tổ công tác Công an phường Bưởi và các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an quận Tây Hồ phát hiện, bắt quả tang Thái Phương Nam (SN 1983), trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đang tàng trữ 2 gói nhỏ heroin. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận mua số ma tuý trên của Nguyễn Minh Tuấn. Trước lời khai của đối tượng, cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã lên kế hoạch bắt giữ Tuấn.

Khoảng 15h30 cùng ngày, khi nhận được tin báo, Tuấn đang lượn lờ cùng bạn gái Nguyễn Thị Phượng trên chiếc xe tay ga đắt tiền ở khu vực phố Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm, các trinh sát đã áp sát kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của Tuấn có 1 chỉ heroin, trong túi xách nhỏ mà Phượng cầm trên tay có 4 cục heroin, trọng lượng 4,249gam. Ngay sau đó, hai đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường Bưởi làm rõ. Tại đây Phượng và Tuấn đã khai rõ mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời Tuấn, số “hàng” này anh ta mua để mang về đóng gói, bán lại cho các “con nghiện” kiếm lời. Sau khi mua được ma tuý, để vận chuyển an toàn, Tuấn để một ít trong túi quần mình, số còn lại cất vào túi xách của Phượng. Nhưng vụ làm ăn của cặp tình nhân này đã bị tổ công tác Công an quận Tây Hồ phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25-5, toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các đối tượng, tang vật liên quan đã được Công an phường Bưởi chuyển lên Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)