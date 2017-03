Đưa thi thể con bạc chết ở campuchia về nhà

Nguồn tin từ UBND xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) chiều 16-3 cho biết rạng sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Rương, 41 tuổi, ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp đã được gia đình đưa từ Campuchia về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

“Trưa 15-3, chúng tôi nhận được thông tin nên sang Campuchia đưa thi thể về. Thi thể được chôn sơ sài trong một bọc nylon tại một ngôi chùa ở Campuchia. Khi gia đình sang nhận xác, không ai hỏi han gì về chuyện tiền nong” - người nhà nạn nhân cho biết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp cũng cho biết qua nắm thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 15 giờ Chủ nhật (ngày 13-3), ông Rương rời khỏi nhà riêng tại xã Bình Hiệp, gia đình không rõ ông đi đâu.





Nạn nhân bị đánh tử vong tại khách sạn trong casino New World Campuchia. (Ảnh do công an cung cấp)

Đến khoảng 17 giờ, có một số lạ từ nước ngoài gọi vào điện thoại di động của mẹ ông Rương. Tuy nhiên, do trước đó ông Rương dặn gia đình không bắt máy khi các số lạ gọi đến nên mẹ ông Rương không nghe điện thoại. Đến trưa 15-3 thì gia đình nhận được tin dữ.

“Nạn nhân có ba con gái nhỏ, hành nghề chạy xe ôm. Trước đây, nạn nhân thường đánh bạc tại địa phương. Ngoài sang casino Campuchia đánh bạc, nạn nhân cũng đã nhiều lần làm “cò” chở người sang casino” - một người tại địa phương cho hay.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 15-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết phía Campuchia thông tin cho Công an tỉnh Tây Ninh là có một nhóm người Việt Nam đang bị giam giữ tại khách sạn trong casino New World thuộc ấp Bavet, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Trong nhóm này có một người đàn ông bị đánh đến tử vong. Vụ việc do phía bên Campuchia thụ lý điều tra nên phía bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể cho phía Việt Nam…

Đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong sau khi sang casino đánh bạc ở xã này. Trước đó, năm 2011, nạn nhân Đỗ Thành Công, 39 tuổi cũng đã tử vong khi sang casino Campuchia đánh bạc.