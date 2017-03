"Đua tốc độ" còn cướp súng, tấn công CSGT

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 12-4, Tổ CSGT Trạm 20/1, thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 91 (đoạn qua khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) đã phát hiện xe của Lên đang điều khiển quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.



Tuy nhiên, Lên không chấp hành mà còn tăng tốc chạy về hướng trung tâm TP Cần Thơ.



Đồng chí Nguyễn Việt Tiến, cán bộ Tổ tuần tra đuổi theo đến khu vực Bình Hòa A (thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn) thì bắt kịp xe của Lên.



Sau khi té ngã, Lên tháo mũ bảo hiểm đánh vào mặt, túm cổ, giật cầu vai, bảng tên đồng chí Tiến.



Thấy đối tượng quá hung hăng, vị CSGT này đã rút súng định bắn chỉ thiên thì bị Lên lao tới cướp súng nhưng không được.



Sau đó, Lên bỏ chạy thì bị người dân cùng lực lượng công an phường Phước Thới bắt được và đưa về trụ sở công an.





