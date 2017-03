Đưa vào nhà nghỉ rồi giết

Khoảng 15 phút sau, nhân viên nhà trọ nghe nhiều tiếng động bất thường phát ra từ phòng của đôi nam nữ nên gọi điện vào hỏi có việc gì không, người thanh niên trả lời không có gì.



Ít phút sau đó, người thanh niên thuê phòng mở cửa lẻn ra nhưng khi thấy nhân viên nhà trọ thì trở vào phòng. Thấy khả nghi, chủ nhà trọ yêu cầu nhân viên đóng tất cả cửa nhà và báo công an.



Nhận tin báo, Công an xã Phong Phú tới hiện trường nhưng cửa phòng của đôi nam nữ đóng chặt. Lực lượng công an triển khai bao vây toàn bộ khu vực và dùng loa thuyết phục người bên trong mở cửa. Khi người thanh niên mở cửa, lực lượng công an lập tức ập vào khống chế.



Lúc này, tại hiện trường có 1 cô gái nằm trên giường trong tình trạng lõa thể, trên người bị nhiều vết đâm. Gần chỗ nạn nhân nằm là con dao Thái Lan dính đầy máu. Cô gái được xác định đã chết.



Qua xác minh, công an xác định nạn nhân tên là N.N.T.M.P, SN 1982, quê tỉnh Bến Tre, là tiếp viên quán cà phê.



Tại công an, gã thanh niên khai tên Trần Quốc Khánh (SN 1993, ngụ huyện An Nhơn - Bình Định). Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đang làm rõ mối quan hệ của đôi nam nữ này và động cơ khiến Khánh giết P.





Theo T.Tiến (NLĐ)