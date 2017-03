Dùng bình xịt hơi cay chống lại cảnh sát

Hồi 0 giờ 40 phút ngày 6/11/2010, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội, do thượng sĩ Lê Minh Hải là tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm thì phát hiện một tốp nam thanh niên điều khiển từ 10 đến 15 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách trên đường, gây mất trật tự trị an.

Tổ tuần tra đã đuổi theo và dừng được một xe máy do Bùi Mạnh Công, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển. Công rút ra trong người một bình xịt hơi cay và xịt thẳng vào các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, nhưng đã bị tổ công tác khống chế giao người và tang vật cho Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm xử lý.

Theo Minh Khoa (CAND)