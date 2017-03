Dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản xe ôm

Chiều 22/11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức họp báo vụ bắt giữ đối tượng cướp tài sản. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 197, TP Hà Nội đã tặng giấy khen và thưởng 1 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an phường Trần Phú; Giám đốc Công an TP Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng tặng giấy khen cho tập thể cán bộ Công an phường Trần Phú và 6 cán bộ làm nhiệm vụ.

12h45' ngày 21/11, anh Trịnh Văn Sơn (50 tuổi, HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, làm nghề "xe ôm") đến trụ sở Công an phường Trần Phú trình báo: khoảng 12h15' cùng ngày, anh được một nam thanh niên thuê chở từ quận Long Biên về quận Hoàng Mai.

Khi đến trước cửa số nhà 172A phố Tây Trà, phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, lợi dụng buổi trưa vắng người, nam thanh niên yêu cầu anh Sơn dừng xe rồi bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân. Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục dùng côn sắt tấn công anh Sơn nhằm cướp xe máy... Anh Sơn may mắn tránh được cú vụt của đối tượng và hô hoán nên nam thanh niên đã bỏ chạy và không cướp được xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Trần Phú đã nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời tập trung lực lượng truy bắt đối tượng. Nắm rõ đặc điểm địa bàn, vị trí, hiện trường xảy ra vụ án qua lời khai của bị hại, các mũi trinh sát đã phán đoán khả năng tẩu thoát của đối tượng nên tiến hành bao vây các khu vực từ chùa Khuyến Lương đến giáp Nhà máy cơ khí Hồng Nam, khu vực tổ dân phố số 1, 2, 3 phường Trần Phú.

Vừa bao vây, vừa tổ chức rà soát đối tượng lạ, các trinh sát dần khép kín vòng vây và đến 13h15' cùng ngày đã bắt được đối tượng khi đang trốn ở khu vực nghĩa trang. Khám người đối tượng, lực lượng trinh sát thu giữ tang vật gồm một bình xịt hơi cay, một côn ba khúc bằng sắt. Đối tượng gây án là Đỗ Mạnh Quân (23 tuổi), một kẻ không nghề nghiệp, từng có một tiền án về tội cướp và 1 tiền sự về hành vi gây rối TTCC. Theo lời khai của tên này thì do túng tiền tiêu xài, Quân liều lĩnh thực hiện ý định phạm tội giữa ban ngày...

Hiện Công an phường Trần Phú đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố, tạm giam đối với Đỗ Mạnh Quân về tội Cướp tài sản và điều tra mở rộng vụ án.



